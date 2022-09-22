Russian Film Festival представил специальный кинопоказ на международном фестивале женского кино CineFem в Уругвае

21 сентября в рамках 10-го Международного фестиваля женского кино CineFem в г. Пунта-дель-Эсте (Уругвай) состоялся специальный показ мелодрамы «Дунай» режиссера Любови Мульменко под брендом Russian Film Festival Spotlight.

Интеграция Russian Film Festival в программу Международного фестиваля женского кино была организована РОСКИНО при поддержке Минкультуры России. Фильм «Дунай» – участник программы Russian Film Festival 2022 года, он также будет показан в рамках дней российского кино в Мексике, которые стартуют онлайн 23 сентября на платформе FilminLatino.

«Это первая интеграция Russian Film Festival в латиноамериканский кинофестиваль, и для нас это важный шаг в продвижении российского кино в Латинской Америке, – рассказала генеральный директор РОСКИНО Инна Шалыто. – Сотрудничество с Международным фестивалем женского кино CineFem стало для нас ценным культурным опытом и возможностью показать российский фильм широкой аудитории фестиваля».





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