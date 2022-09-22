Режиссеру Владимиру Бортко «зарубили» два патриотических фильма о войне

Одна картина посвящалась войне с Наполеоном, другая — Донбассу. О несостоявшихся проектах кинематографист рассказал в интервью «ОСН».





«Сейчас были бы замечательно приняты фильмы про любую войну, которую мы выиграли», — заявил он.





Режиссер предпочел бы снять фильм об Отечественной войне 1812 года, в частности о входе войск Российской империи в Париж. Он добавил, что уже брался за создание 8-серийной ленты на эту тему. Однако проект «оказался никому не нужен» — обеспечить его финансирование не удалось. Бортко подчеркнул, что фильм был бы патриотическим, но предполагаемые спонсоры решили иначе.





Также он пытался снять ленту «Убийство городов», посвященную ситуации в Донбассе после 2014 года. По словам Бортко, в первый день от команды «потребовали прекратить съемки». Кто и с какой целью запретил работу — не уточняется.





«Целых два фильма мне зарубили!», — подчеркнул собеседник издания.





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