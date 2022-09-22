В Москве пройдет форум музыкальной индустрии Colisium

22.09.2022
24 и 25 сентября участники рынка обсудят работу концертной и музыкальной сфер в новых условиях, сообщили организаторы.
Международный профессиональный форум приглашает к участию организаторов музыкальных мероприятий, продюсеров, артистов, менеджеров, представителей площадок и билетных операторов.
Работа форума организована по восьми направлениям. Секция Business посвящена развитию компаний и рынка, маркетингу и др. На потоке Artist поднимут вопросы, волнующие современных исполнителей. На Mental Health поговорят о ментальном здоровье, в том числе о росте продуктивности индустрии через укрепление психологической устойчивости участников.
На потоках Classic, Jazz, Electronic рассмотрят вопросы продвижения, образования, популяризации, монетизации в классике, джазовом и электронном музыкальных направлениях. Работа новой секции Cosmos посвящена тем же вопросам в экспериментальной музыке. Showcases — вечерняя музыкальная программа.
Фото предоставлено организаторами