Джеймс Кэмерон обещал, что зрители не угадают сюжет «Аватара 2»

Режиссер бросил вызов тем, кто сможет предсказать развитие событий в сиквеле с подзаголовком «Путь воды». Об этом сообщил IGN.





Постановщик убежден в том, что сюжет и в особенности финал второй части «Аватара» удивят зрителей. Он даже дал гарантию, что они не смогут ничего предсказать. По мнению режиссера, сюжеты фильмов нельзя раскрывать заранее, иначе «магия кино» исчезает.





Релиз «Пути воды» назначен на 16 декабря. Действие фильма развернется через 14 лет после событий первой части. На Пандору, где проживает народ на’ви, вновь прибудут колонисты с Земли. Главным героям, которые за это время стали родителями, вместе со всем племенем предстоит защищать свой дом.





Ранее Джеймс Кэмерон сообщал, что приступил к съемкам «Аватара 4». Сиквелы планируют выпускать раз в два года — до 2028-го.





Фото: Pixabay