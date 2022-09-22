Дмитрий Песков заявил, что талантливые патриотичные произведения заслуживают высокой оценки

22.09.2022

Дмитрий Песков заявил, что талантливые патриотичные произведения заслуживают высокой оценки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о патриотичных песнях исполнителей, заявил, что талантливые произведения заслуживают самой высокой оценки.

«Это часть общей культуры, конечно, талантливые произведения, они заслуживают самой высокой оценки, все, что я могу сказать», — ответил Песков на вопрос, как оценивают в Кремле песню «Встанем» певца SHAMAN.

30-летний исполнитель получил популярность после начала спецоперации. Его клип на композицию «Встанем» набрал на YouTube 26 млн просмотров.

Фото: Pixabay