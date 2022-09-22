Дмитрий Песков заявил, что талантливые патриотичные произведения заслуживают высокой оценки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о патриотичных песнях исполнителей, заявил, ч...
Французская актриса присоединилась к касту нового проекта The Shrouds одного из самых ярких предст...
Кинокомпания Universal опубликовала в Сети первый ролик по фильму Knock at the Cabin, подробности ...
Участники летней школы Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) по ...
Одна картина посвящалась войне с Наполеоном, другая — Донбассу. О несостоявшихся проектах кинемато...
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о патриотичных песнях исполнителей, заявил, ч...
Французская актриса присоединилась к касту нового проекта The Shrouds одного из самых ярких предст...
Кинокомпания Universal опубликовала в Сети первый ролик по фильму Knock at the Cabin, подробности ...
Участники летней школы Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) по ...
Одна картина посвящалась войне с Наполеоном, другая — Донбассу. О несостоявшихся проектах кинемато...
Художественный руководитель театра «Мюзик-Холл» Фабио Мастранджело (Италия — Россия) ...
24 и 25 сентября участники рынка обсудят работу концертной и музыкальной сфер в новых условиях, со...
Монографической программой из музыки Петра Чайковского открыла в среду новый сезон Ак...
Режиссер бросил вызов тем, кто сможет предсказать развитие событий в сиквеле с подзаголовком «Путь...
Певица впервые присоединится к проекту в десятом сезоне. Об этом сообщило издание StarHit. ...
Российская актриса Анастасия Макеева в соцсетях опубликовала пост, в котором рассказала...
Актриса Сара Джессика Паркер намекнула на съемки продолжения сериала «И просто так...». Он вышел как...
Юбилейный V Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife Fest открылся в чет...
C 3 по 10 октября 2022 года в Ярославле, Нижнем Новгороде, Пензе и Самаре пройдет спецпроект Академи...
Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО готовит к открытию 27 сентября выставку-инсталляц...
Прощание с заслуженным артистом России художественным руководителем Волковского театра Сергеем Пуске...
Авторы сценария «Свадьбы-катастрофы» Джефф Каплан и Йен Спрингер присоединятся к работе над экрани...
Еврейская организация «Ева» проведет первый благотворительный прием в четверг в Никол...
Актеры Егор Корешков, Павел Деревянко, Владимир Битоков, Надежда Михалкова и лидер группы «Звери» ...
Картина «Мира» режиссера Дмитрия Киселева выйдет в прокат 22 декабря 2022 года. Об эт...
22.09.2022