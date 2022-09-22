Остатки древнерусских храмов XII века нашли в Великом Новгороде

22.09.2022

Остатки древнерусских храмов XII века нашли в Великом Новгороде

Участники летней школы Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) по архитектурной археологии провели раскопки в интерьере двух объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО — церквях Иоанна на Опоках и Успения на Торгу в Великом Новгороде. Об этом сообщает РИА Новости. 

Там они нашли остатки древнерусских храмов, возведенных еще в XII веке, до татаро-монгольского нашествия.

«Например, мы нашли часть всхода на хоры — винтовой лестницы, которая была встроена в северо-западный угол здания 1127–1130 годов. Раскопки позволили обнаружить остатки опорного столба, который располагался в центре этой лестницы, а также ступени», — говорит Илья Антипов, руководитель летней школы, доцент СПбГУ.

Кроме того, исследователи обнаружили фрагменты фресок, украшавшие первоначальный храм. 

Фото: Pixabay