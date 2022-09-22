Максим станет наставницей шоу «Голос. Дети» вместо Лободы

Певица впервые присоединится к проекту в десятом сезоне. Об этом сообщило издание StarHit.





Максим заняла место украинской певицы Светланы Лободы, которой ранее запретили въезд в РФ на 50 лет. Вместе с ней наставниками нового сезона будут рэпер Баста (Василий Вакуленко) и певец Егор Крид.





Прием заявок завершился в начале сентября. Дата выхода новых выпусков в эфире пока не названа.





Вакуленко и Крид не раз участвовали в детской версии «Голоса». Последний признавался, что считает правила проекта слишком жесткими для детей.





В начале сентября в эфире Первого канала начали транслировать новый сезон «Голос 60+». Его ведущей стала Лариса Гузеева, что многие зрители не оценили. Неоднократно они просили вернуть в шоу Дмитрия Нагиева, к которому успели привыкнуть за 10 лет. Однако шоумен взял творческую паузу, сроки окончания которой не назвал.





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