Фабио Мастранджело откроет сезон Мюзик-Холла концертом «Шостакович. В поисках истины»

22.09.2022

Фабио Мастранджело откроет сезон Мюзик-Холла концертом «Шостакович. В поисках истины»

Художественный руководитель театра «Мюзик-Холл» Фабио Мастранджело (Италия — Россия) откроет новый сезон симфоническим концертом «Шостакович. В поисках истины».

Прозвучат Праздничная увертюра, Пятая симфония и Концерт № 1 для фортепиано с оркестром с солистом Олегом Вайнштейном.

«Музыка Шостаковича требует от исполнителей исключительного мастерства, и тот факт, что оркестр „Северная симфония“ смог включить его сочинения в свой репертуар, говорит о многом», — сказал на пресс-конференции в театре маэстро Мастранджело.

Особое место в программе займет Пятая симфония — к 85-летию ее первого исполнения в Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского.

Фото: Pixabay