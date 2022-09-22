Актриса Анастасия Макеева поделилась патриотичным высказыванием и фото с певцом SHAMAN

22.09.2022

Актриса Анастасия Макеева поделилась патриотичным высказыванием и фото с певцом SHAMAN

Российская актриса Анастасия Макеева в соцсетях опубликовала пост, в котором рассказала о духе русского народа. Пост она сопроводила фото с артистом SHAMAN, пишет ФАН. 

Певец продолжает набирать популярность после премьеры клипа на патриотическую композицию «Я русский».

По словам Макеевой, россияне — потомки победителей, а выиграть Великую Отечественную войну помог исключительно дух русского солдата.

«Мы русские, и все против нас, но это не значит, что мы должны стыдиться своего происхождения. Давайте объединяться», — написала артистка.

Фото: скриншот