РОСИЗО покажет предметы декоративно-прикладного искусства из своих фондов

«Созданная в рамках выставки инсталляция — это приглашение к индивидуальному, личному исследованию предметов искусства и своих внутренних ожиданий от себя, жизни, будущего. Для нас важно не только работать с конкретными предметами из наших фондов, показывать их, заниматься их научной разработкой, но также рефлексировать на тему музея, музейного хранения и предмета искусства в целом», — цитирует пресс-служба куратора проекта Алину Корень.





Выставка будет разделена на два «фондохранилища» и «кабинет хранителя», указано в сообщении.





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