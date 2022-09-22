РОСИЗО покажет предметы декоративно-прикладного искусства из своих фондов

22.09.2022
Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО готовит к открытию 27 сентября выставку-инсталляцию «Открывая фонды. Часть 1. Ожидание». На ней он представит более 900 предметов декоративно-прикладного искусства второй половины XX века из своих фондов. Посетители смогут взглянуть на экспонаты глазами хранителя, сообщила пресс-служба выставочного центра.
«Созданная в рамках выставки инсталляция — это приглашение к индивидуальному, личному исследованию предметов искусства и своих внутренних ожиданий от себя, жизни, будущего. Для нас важно не только работать с конкретными предметами из наших фондов, показывать их, заниматься их научной разработкой, но также рефлексировать на тему музея, музейного хранения и предмета искусства в целом», — цитирует пресс-служба куратора проекта Алину Корень.
Выставка будет разделена на два «фондохранилища» и «кабинет хранителя», указано в сообщении.
Фото: Pixabay