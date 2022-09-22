В Ярославле простились с Сергеем Пускепалисом

Директор МХТ имени А.П. Чехова, бывший директор Волковского театра Айрат Тухватуллин выразил глубокие соболезнования близким Пускепалиса, ярославским зрителям, любителям театра и отметил огромный вклад актера и режиссера в театральную жизнь России.





«Каким был Сергей Витауто в жизни — великий, честный, справедливый, человек за правду, настоящий мужик, мой личный учитель. Замечательный, добрый, веселый, профессиональный человек, который всегда улыбался, со мной разговаривал по-татарски, хотя не татарин. Я говорю: как, вы знаете татарский? Нет, но я служил с татарами, с вами буду по-татарски разговаривать — такой маленький отсыл к его человечности», — подчеркнул Тухватуллин.





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