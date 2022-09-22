Рома Зверь и Павел Деревянко снимутся вместе в криминальной комедии

22.09.2022

Рома Зверь и Павел Деревянко снимутся вместе в криминальной комедии

Актеры Егор Корешков, Павел Деревянко, Владимир Битоков, Надежда Михалкова и лидер группы «Звери» Рома Зверь снимутся в криминальной комедии режиссера Евгения Григорьева «Сломя голову». Как сообщили ТАСС в пресс-службе Свердловской киностудии, съемки фильма начались в четверг в Екатеринбурге.

«В Екатеринбурге начались съемки второго художественного фильма Евгения Григорьева („Подельники“) — криминальной комедии „Сломя голову“. Главных героев-антагонистов сыграют Егор Корешков („Химера“, „Отель Элеон“) и Владимир Битоков (режиссер фильма „Мама, я дома“). Также в ролях Павел Деревянко, Надежда Михалкова и Рома Зверь», — рассказали в пресс-службе.

Представители киностудии сообщили, что фильм будет полностью снят в Екатеринбурге. 

Фото: Unsplash