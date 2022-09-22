Фильм-катастрофа «Мира» выйдет в прокат в декабре

22.09.2022

Фильм-катастрофа «Мира» выйдет в прокат в декабре

Картина «Мира» режиссера Дмитрия Киселева выйдет в прокат 22 декабря 2022 года. Об этом сообщил ТАСС генеральный продюсер компании «Марс Медиа» Рубен Дишдишян.

«Наш фильм „Мира“ выходит 22 декабря, и это большое зрелищное кино голливудского уровня. Вот таких фильмов нужно побольше: в идеале хотя бы 12 в год, чтобы зритель, привыкший к зрелищу, большому зрелищу, видел его в российском контенте», — рассказал он в кулуарах фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон».

Роли в фильме исполнили Анатолий Белый, Дарья Мороз, Вероника Устимова, Максим Лагашкин и Евгений Егоров.

Фото: Unsplash