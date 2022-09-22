Новосибирский симфонический оркестр исполнит Малера в «Зарядье»

Фестиваль израильского документального кино открывается в Еврейском музее и центре толерантности в...
Новосибирский академический симфонический оркестр, который в 2021 году отметил 65-летний юбилей, в...
Премьера документального сериала Евгения Григорьева «Дедлайн», героями которого стали люди пожилог...
Россиянин исполнил одну из главных ролей в англоязычном фильме. Об этом сообщается в соцсетях перм...
Актриса побывала у места захоронения голливудской звезды перед съемками в фильме «Блондинка», посв...
Фестиваль израильского документального кино открывается в Еврейском музее и центре толерантности в...
Новосибирский академический симфонический оркестр, который в 2021 году отметил 65-летний юбилей, в...
Премьера документального сериала Евгения Григорьева «Дедлайн», героями которого стали люди пожилог...
Россиянин исполнил одну из главных ролей в англоязычном фильме. Об этом сообщается в соцсетях перм...
Актриса побывала у места захоронения голливудской звезды перед съемками в фильме «Блондинка», посв...
Кинопрокатчик «Атмосфера кино» поделился на ютьюбе первым роликом по новой мультипликационной верс...
В Москве в 12-й раз открылся международный смотр остросюжетного кино, сообщили организаторы. ...
Сериал о подростках и насилии представили на фестивале «Новый сезон». Премьера для широкой аудитор...
В разговоре с изданием «АиФ» актер поделился своим видением рабочей судьбы артистов, покинувших ст...
Два фильма российских режиссеров будут показаны в рамках 35-го Токийского международного фестиваля...
Официальный трейлер приключенческой комедии опубликовала в Сети анимационная студия Disney. ...
Выставка «Модель многомерного времени» художницы Натальи Элькониной открывается на Крымском Валу в...
В «Ритм Блюз Кафе» в Москве будут проводиться джаз-бранчи с участием молодых профессионалов, учени...
Российский актер Даниил Страхов исполнил роль пациента с опасными наклонностями в про...
Киностудия KITSTUDIO, которая входит в холдинг «Газпром-медиа», представила новый цифро...
В интервью Teleprogramma.pro артист признался, что не смог досрочно погасить ипотеку на дом из-за др...
Исполнитель главной роли раскрыл подробности сюжета нового фильма по сериалу «Мажор», передает «Вокр...
Российский певец Андрей Губин прокомментировал информацию о возвращении на сцену после 15 лет переры...
Барбара Брокколи и Майкл Уилсон рассказали Variety о сложностях выбора актера, который заменит Дэн...
Музыкальную драму «За полчаса до весны», которая рассказывает об известном ансамбле «...
22.09.2022