Новосибирский симфонический оркестр исполнит Малера в «Зарядье»

22.09.2022

Новосибирский симфонический оркестр исполнит Малера в «Зарядье»

Новосибирский академический симфонический оркестр, который в 2021 году отметил 65-летний юбилей, в 2023 году в московском концертном зале «Зарядье» исполнит композиции австрийского композитора Густава Малера. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Новосибирской филармонии.

«В феврале 2023 года планируется гастрольная поездка Новосибирского академического симфонического оркестра в Москву, московский концертный зал «Зарядье», — рассказали в пресс-службе.

В филармонии уточнили, что прославленный новосибирский коллектив исполнит симфоническую музыку Малера под управлением нового художественного руководителя и главного дирижера Димитриса Ботиниса.

Фото: Pixabay