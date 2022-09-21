Автор сатиры «Не смотрите наверх» пожертвовал $4 млн на экологию

Режиссер, продюсер и сценарист фильма Адам Маккей подключился к борьбе с климатическими изменениями, сообщил THR.





По информации издания, он сделал пожертвование в Climate Emergency Fund, а также вошел в совет директоров организации. Кинематографист будет задействован в принятии стратегических решений и сборе средств. Фонд спонсирует экоактивистов, которые привлекают внимание политиков и чиновников к необходимости предотвращения климатической катастрофы, уточнил журнал.





Черная комедия «Не смотрите наверх» дебютировала на Netflix в канун 2022 года. Она рассказывает о том, как люди (преимущественно в США) ведут себя перед столкновением планеты с кометой, которая уничтожит Землю. Стремление объединиться в борьбе со смертельной угрозой соседствует с недоверием, жаждой наживы, паникой, высокомерием. Итог — печален.





В ленте задействован известный голливудский экоактивист Леонардо Ди Каприо. Он основал фонд имени себя для борьбы с изменением климата и защиты окружающей среды.





Фото: кадр из фильма «Не смотрите наверх»