Ана де Армас рассказала, зачем посетила могилу Мэрилин Монро

Актриса побывала у места захоронения голливудской звезды перед съемками в фильме «Блондинка», посвященном ее жизни. Об этом она рассказала в беседе с AnOther Magazine.





Де Армас и другие участники съемочной команды написали свои послания Монро и оставили их на ее могиле. В некотором смысле они просили разрешения у культовой актрисы на создание фильма о ней, пояснила исполнительница ее роли.





По словам де Армас, вся группа ощущала большую ответственность и при этом чувствовала то, что собиралась рассказать. Историю Нормы Джин, стоявшей за образом Мэрилин Монро, пояснила актриса.





Фильм основан на романе Джойс Кэрол Оутс. В нем присутствуют исторические персонажи, с которыми Монро была знакома, а также вымышленные события.





Компанию де Армас составили Эдриан Броуди, Бобби Каннавале, Джулианна Николсон. Режиссер и сценарист — Эндрю Доминик.





Blonde дебютирует на «Нетфликсе» 28 сентября.





Фото: кадр из фильма Blonde