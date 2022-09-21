Вышел трейлер российского мультфильма «Щелкунчик и волшебная флейта»

Кинопрокатчик «Атмосфера кино» поделился на ютьюбе первым роликом по новой мультипликационной версии «Щелкунчика».





Юная Мари попадает в волшебную страну, захваченную крысами. Рядом с ней оказываются друзья — баран и страус, а также новый знакомый Щелкунчик. В образе игрушки оказался запечатан правитель местных земель Георг. Герои отправляются в путь, чтобы найти волшебную флейту и спасти страну от темной магии. Задача имеет строгий дедлайн — если соратники не найдут артефакт до рассвета, Мари не сможет вернуться домой.





Мультфильм снял Георгий Гитис («Приключения Аленушки и Еремы»). Персонажей озвучили Федор Федотов, Любовь Аксенова, Петр Иващенко и др.





«Щелкунчик» выйдет в российских кинотеатрах 8 декабря.









Фото: кадр из трейлера мультфильма «Щелкунчик и волшебная флейта»