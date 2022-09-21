Драма «Черная весна» с Глебом Калюжным дебютирует осенью

Сериал о подростках и насилии представили на фестивале «Новый сезон». Премьера для широкой аудитории состоится на стриминге Start, передает ТАСС.





События развиваются в маленьком городке, где живут Мел и его друзья. Однажды подростки находят старинные пистолеты для дуэлей и решают возобновить традицию. Мел хочет отомстить за подругу, в которую давно влюблен. Поединки превращаются в испытание, в котором они узнают что-то о себе, друзьях и секретах семьи.





Продюсер Ирина Сосновая назвала самым сложным моментом в работе — рассказ о насилии, на которое решаются герои, без его романтизации. Основной посыл сериала заключается в том, что любое насилие разрушает, подчеркнула собеседница агентства.





Ключевых персонажей вместе с Калюжным сыграли Артем Кошман, Никита Кологривый и дебютант Валентин Анциферов. За сценарий и режиссуру отвечали Сергей Тарамаев и Любовь Львова.





Точная дата релиза пока не названа.

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