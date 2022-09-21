Игорь Лифанов объяснил, почему актерам из РФ нужны русскоязычные зрители

В разговоре с изданием «АиФ» актер поделился своим видением рабочей судьбы артистов, покинувших страну.





По словам Лифанова, приезжая в другие страны, актеры из России выступают для русскоязычной аудитории. Это актуально и для Израиля, и для ФРГ, и для США. Чтобы на российских артистов пришли китайские или норвежские зрители и заплакали, постановка или фильм должны быть международными, добавил он.





«Мы, русские артисты, варимся только в своем котле, поэтому и интересны только русскоязычным зрителям», — заявил Лифанов, добавив, что вопрос о международной карьере для уехавших даже не рассматривается.





Собеседник издания выступил против отмены российской культуры и против разделения мировой культуры. По его мнению, подобные перегибы не нужны. «Для умных людей искусство не имеет границ», — резюмировал актер.





Ранее актер прибыл в Благовещенск на фестиваль кино и театра «Амурская осень», где представил спектакль «Ночь ее откровений».





Фото: Pixabay