Дебютировал трейлер мультфильма «Странный мир»

Официальный трейлер приключенческой комедии опубликовала в Сети анимационная студия Disney.





Кинотеатральная премьера «Странного мира» состоится 23 ноября. Предполагается ли выпустить фильм в онлайне, пока не сообщается.





История разворачивается вокруг легендарной семьи исследователей Клэйдов, которые попадают на неизведанные территории за пределами привычного для людей мира.





По словам режиссера Дона Холла, мультфильм рассказывает о представителях трех поколений Клэйдов: знаменитого деда-исследователя, его сына, далекого от экспедиций, и внука-весельчака, впервые познакомившегося с дедушкой. Героям предстоит путешествие по удивительному и зачастую опасному миру, в котором они будут исследовать не только новые территории, но и отношения друг с другом.





Персонажи говорят голосами Джейка Джилленхола, Джабуки Янг-Уайт, Габриэль Юнион, Люси Лью и др. Сценаристом и вторым режиссером стал Ки Нгуен.





Фото: кадр из трейлера «Странного мира»