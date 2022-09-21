Стартует проект для начинающих исполнителей джаза Youth jazz brunch

В «Ритм Блюз Кафе» в Москве будут проводиться джаз-бранчи с участием молодых профессионалов, учеников и студентов, сообщили организаторы.





25 сентября в 15:00 в малом зале столичного клуба состоится первый «Молодежный джаз-бранч».





Проект откроют вокалистка Ника Ванн и ArtGuitarTrio в составе гитариста Артема Плешкова, контрабасиста Федора Фабера, ударника Николая Прихотько. Певица представит несколько знаменитых джазовых песен. Музыканты исполнят авторские композиции в стиле джаз и фьюжн. Композитор — руководитель трио Артем Плешков.





Также на джаз-бранче выступят «Дети капитана Гранта» в составе пианиста Вениамина Нургалеева, басиста Никиты Волкова, ударника Валерия Бондаренко.





Джаз-встречи будут проходить в последнее воскресенье месяца в «Ритм Блюз Кафе».





Фото предоставлено организаторами