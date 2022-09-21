Сергей Лазарев рассказал, куда «вбухивает все свои деньги» вместо ипотеки

В интервью Teleprogramma.pro артист признался, что не смог досрочно погасить ипотеку на дом из-за других приоритетов.





21 сентября Сергей Лазарев отправляется в новый тур «Я не боюсь». Публику ждет музыкальный спектакль в шести частях с живым звуком, костюмами, хореографическими постановками и сценографическими решениями. Билеты на шоу продаются хорошо — артист даже добавил в афишу дополнительный концерт.





Лазарев признался, что не может экономить на программе, поскольку уже задал планку, которую нельзя опускать. Его зрители привыкли, что придя на концерт, они увидят качественное театрализованное представление.





«У меня нет спонсоров, продюсеров — вбухиваю в "Я не боюсь" все свои деньги, которые зарабатывал несколько лет», — поделился певец, добавив, что он испытывает удовлетворение, когда видит полный зал.





Исполнитель признался, что на фоне серьезных трат на шоу не смог досрочно закрыть ипотечный кредит. «Это подождет» — пояснил он.





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