Продюсеры пояснили, почему так долго ищут нового Джеймса Бонда

Барбара Брокколи и Майкл Уилсон рассказали Variety о сложностях выбора актера, который заменит Дэниэла Крейга в роли агента 007 в следующих фильмах.





По словам Брокколи, участие в бондиане означает «большое обязательство» сроком на 10-12 лет. Не все актеры готовы на такие условия. Так, Крэйг в начале пути был уверен, что сделает это, поскольку он хотел стать частью «Джеймса Бонда».





«И он дожил до сожаления об этом», — добавила продюсер со смехом.





Помимо того, что молодые актеры могут не понимать всей ответственности, связанной с долгоиграющей франшизой, выпуск фильма с новым лицом является серьезной инвестицией для компании, добавил Уилсон.





Брокколи пояснила, что кастинг — это не просто выбор человека на роль, а «переизобретение» героя. Продюсеры должны ясно представлять, что будут делать с персонажем и как его развивать. Только после этого можно думать о том, кто подходит для конкретного переосмысления, подчеркнула собеседница издания.





Фото: кадр из фильма