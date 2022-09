Влияние Ланы Дель Рей на музыкальную индустрию начнут изучать в США

В университете Нью-Йорка появилась возможность пройти курс о влиянии творчества американской певицы, сообщил Variety.





Программа предполагает изучение влияния творчества Ланы Дель Рей на формирование современной музыкальной индустрии, а также на ее коллег. Помимо этого, студенты рассмотрят отношение исполнительницы к феминизму, американским общественным движениям Black Lives Matter, Me Too и Time’s Up и другие темы.





Курс разработала журналистка Кэти Яндоли. Она назвала Лану Дель Рей «сложной поп-звездой», которая является «и образцом, и предостережением». Ее творчество зачастую вызывает отклик потому, что заставляет слушателей думать о себе, а не о ней, добавила преподавательница.





В университете подчеркнули, что программа предложит критически и масштабно осмыслить популярность арт-попа.





На сегодня в дискографии певицы значатся восемь студийных альбомов. Широкую известность она получила после выхода второй пластинки Born to Die в 2012 году. Музыкальное звучание певицы называют голливудским сэдкором. Лана Дель Рей также выступает автором тестов и музыкальным продюсером.





Фото: скриншот / ютьюб