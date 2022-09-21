Расхваленный критиками сериал «Андор» по Star Wars стартовал на Disney+

На стриминге вышли сразу три первых эпизода нового шоу по миру «Звездных войн» с Диего Луной в главной роли.





Премьера Andor состоялась 21 сентября. После дебюта трех серий длительностью около 40 минут каждая новые эпизоды будут выходить по средам до конца ноября.





История разворачивается вокруг Кассиана Андора (Диего Луна), который из вора и циника превращается в одного из самых рьяных повстанцев. На его примере зрители узнают, как зарождалось Сопротивление, когда Империя была сильна, а надежда еще не была найдена. Впервые герой появился в эпизоде «Изгой-один». Действие сериала развернется за пять лет до событий фильма.





Ранее критики с восторгом отозвались об «Андоре», отметив его зрелость и цельность. По мнению экспертов, в основе шоу — крепкий сценарий, хорошо прописанные персонажи и увлекательная история главного героя. За разработку сценария отвечал Тони Гилрой.





Фото: кадр из сериала «Андор»