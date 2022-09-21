«Сказку» Сокурова и «Продукты 24» Бородина представят на Токийском кинофестивале

Два фильма российских режиссеров будут показаны в рамках 35-го Токийского международного фестиваля...
Официальный трейлер приключенческой комедии опубликовала в Сети анимационная студия Disney. ...
Выставка «Модель многомерного времени» художницы Натальи Элькониной открывается на Крымском Валу в...
В «Ритм Блюз Кафе» в Москве будут проводиться джаз-бранчи с участием молодых профессионалов, учени...
Российский актер Даниил Страхов исполнил роль пациента с опасными наклонностями в про...
Два фильма российских режиссеров будут показаны в рамках 35-го Токийского международного фестиваля...
Официальный трейлер приключенческой комедии опубликовала в Сети анимационная студия Disney. ...
Выставка «Модель многомерного времени» художницы Натальи Элькониной открывается на Крымском Валу в...
В «Ритм Блюз Кафе» в Москве будут проводиться джаз-бранчи с участием молодых профессионалов, учени...
Российский актер Даниил Страхов исполнил роль пациента с опасными наклонностями в про...
Киностудия KITSTUDIO, которая входит в холдинг «Газпром-медиа», представила новый циф...
В интервью Teleprogramma.pro артист признался, что не смог досрочно погасить ипотеку на дом из-за др...
Исполнитель главной роли раскрыл подробности сюжета нового фильма по сериалу «Мажор», передает «Вокр...
Российский певец Андрей Губин прокомментировал информацию о возвращении на сцену после 15 лет переры...
Барбара Брокколи и Майкл Уилсон рассказали Variety о сложностях выбора актера, который заменит Дэн...
Музыкальную драму «За полчаса до весны», которая рассказывает об известном ансамбле «...
Основатель Kojima Productions поделился в соцсетях впечатлениями от просмотра аниме-сериала «Кибер...
Итальянская культурная ассоциация «Друзья великой России» проведет пятую Международную Пушкинскую ...
В университете Нью-Йорка появилась возможность пройти курс о влиянии творчества американской певиц...
Обладателем Гран-при «Гранатовый браслет» XXVIII Международного кинофестиваля «Литера...
Государственный музей истории российской литературы (ГМИРЛИ) имени В.И. Даля в среду ...
Российская государственная библиотека внедрила в систему каталогизации фондов роботов, способных ими...
В локализованной российской версии фильм авторов «Паранормального» получил название «Сверхъестеств...
Выставка «Кринолин. Жакет. Свитшот. Стиль большого города», посвященная истории росси...
На стриминге вышли сразу три первых эпизода нового шоу по миру «Звездных войн» с Диего Луной в гла...
21.09.2022