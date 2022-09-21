«Сказку» Сокурова и «Продукты 24» Бородина представят на Токийском кинофестивале

21.09.2022

«Сказку» Сокурова и «Продукты 24» Бородина представят на Токийском кинофестивале

Два фильма российских режиссеров будут показаны в рамках 35-го Токийского международного фестиваля, сообщили на пресс-конференции, посвященной его программе.

Пресс-конференция проходит в зале Tokyo Midtown Hibiya недалеко от императорского дворца.

Российско-бельгийский фильм Александра Сокурова «Сказка» будет показан в программе «Гала-коллекция». 

Лента Михаила Бородина «Продукты 24» вошла в программу «Мировой фокус». 

Фото: Pixabay