Фестиваль современного искусства «Здесь и сейчас» стартовал в Москве

В рамках мероприятия на столичных улицах появятся девять работ современных авторов, сообщили ТАСС организаторы.





Первые объекты уже установлены в трех локациях. В парке «Зарядье» появился символ человека на перепутье — скульптура «Мальчик-рыбак» Адиля Алиева. У КЦ «Новослободский» установлены «Пути» Кирилла Стефанова, в создании которых использованы памп-трек и компьютерная графика. У Культурного центра ЗИЛ — «Алфавитяне» Дианы Воуба.





Еще шесть объектов появятся в разных районах города до конца нынешнего года. Среди авторов работ значатся Александр Повзнер, Дмитрий Аске и др. Произведения современных авторов можно будет увидеть у центров «Салют» и «Зодчие», галереи «Беляево» и в других локациях.





Фестивальная программа включает образовательные мероприятия и встречи с художниками.





«Здесь и сейчас» проводится в столице с 2018 года.





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