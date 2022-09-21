В Ленфильме началось прощание с режиссером Игорем Масленниковым

21.09.2022

В Ленфильме началось прощание с режиссером Игорем Масленниковым

Создатель советской версии «Шерлока Холмса» режиссер Игорь Масленников умер 17 сентября. Прощание с ним проходит в среду, 21 сентября, пишет ФАН. 

Мероприятие проходит в первом павильоне киностудии «Ленфильм», где режиссер снимал свои картины.

Масленников будет похоронен на Северном кладбище в Санкт-Петербурге.

Игорь Масленников — автор серии советских фильмов о Шерлоке Холмсе, трилогии «Зимняя вишня» и картины «Пиковая дама».

Фото: Pixabay