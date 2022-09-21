В Москве начинает работать выставка в формате «азбуки деяний» Петра I

«Выставка вбирает в себя очень много смыслов. Мы знаем, конечно, что Петр преобразовал азбуку — некоторые литеры, которые ему казались устаревшими, своей рукой вычеркнул из алфавита», — рассказал директор музея Дмитрий Бак.





Под буквой «А» в «азбуке деяний» императора посетители, в частности, увидят слова «азбука», «ассамблея», а под буквой «Я» — высказывания Петра I из сборника его изречений. Также на выставке представлены гравюры, книжные издания, автографы, монеты, костюмы, живописные и оригинальные графические произведения, скульптуры, аудио- и видеоматериалы, связанные с преобразованиями Петра Великого.





Фото: Pixabay