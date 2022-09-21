В РГБ «приняли на работу» роботов-каталогизаторов

Российская государственная библиотека внедрила в систему каталогизации фондов роботов, способных имитировать действия человека. Технология Robotic process automation (RPA) позволила в десятки раз увеличить производительность, освободив высококвалифицированных специалистов библиотеки от монотонного и продолжительного труда. При этом исходные данные и задания «принятым на работу» роботам готовят все те же сотрудники РГБ, параллельно выполняя работу, требующую библиотечной квалификации. Сегодня объемы информации, на обработку которых ранее уходило четыре месяца, система обрабатывает всего за три дня.

«Одной из наиболее трудоемких задач, которая стояла перед библиотекой, была каталогизация газетных подшивок. В Ленинке хранится более 750 тысяч годовых комплектов. Из них около 30 изданий, а это порядка 40 000 записей, ранее уже были отсканированы, но не каталогизированы, а следовательно, были недоступны читателям в электронной форме. Уже сегодня благодаря внедрению технологии RPA пользователи РГБ могут работать со всеми выпусками газет «Советский спорт» начиная с 1922 года и еще с десятками изданий, и не просто в PDF-формате, а в качестве полноценного цифрового документа, с системой поиска и распознавания текста», — отметил генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.



Такая система применяется в библиотечной отрасли впервые и дает возможность читателям и специалистам работать с большими объемами информации с максимальным погружением в материал, а Ленинке говорить о создании совершенно нового библиотечного направления — цифровой библиографии.



Помимо каталогизации фондов, технология RPA занимается нормализацией данных электронного каталога, в том числе шифров хранения. Что это значит? Любому документу, хранящемуся в библиотеке, присваивается свой шифр — это закодированный адрес документа в фонде. За свою долгую историю (в этом году Ленинка отмечает 160-летие) структура шифров многократно видоизменялась, что затрудняло их использование в электронном каталоге. Новая технология постепенно приводит все шифры к единому формату, привязывая их к ярусам хранения библиотеки. Это позволило уже сегодня дать возможность читателям заказывать книги через электронный каталог из 12 ярусов РГБ и получать их на стойку выдачи в среднем через 40 минут после заказа.





Фото: Минкультуры РФ

