В Историческом музее состоится выставка об истории женской городской моды в России

21.09.2022

В Историческом музее состоится выставка об истории женской городской моды в России

Выставка «Кринолин. Жакет. Свитшот. Стиль большого города», посвященная истории российской городской моды с середины XIX века до наших дней, открывается в Государственном историческом музее (ГИМ) в среду.

В экспозицию, которая показывает женскую моду в контексте развития истории и культурных традиций, вошло платье от Юбера Живанши, которое французский модельер подарил музею в 1985 году.

На выставке представлено более 500 экспонатов и задействовано около 90 манекенов. Пространство выставки поделено на шесть тематических зон: «Вокзал», «Деловая улица», «Салон красоты», «Витрина», «Театральный разъезд» и «Парк».

Фото: Pixabay