В Историческом музее состоится выставка об истории женской городской моды в России

В экспозицию, которая показывает женскую моду в контексте развития истории и культурных традиций, вошло платье от Юбера Живанши, которое французский модельер подарил музею в 1985 году.





На выставке представлено более 500 экспонатов и задействовано около 90 манекенов. Пространство выставки поделено на шесть тематических зон: «Вокзал», «Деловая улица», «Салон красоты», «Витрина», «Театральный разъезд» и «Парк».





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