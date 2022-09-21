Актриса Ольга Остроумова встретит юбилей на сцене Театра им. Моссовета

«Роли все замечательные, потрясающие, есть что играть. К своей героине Пани Конти отношусь любя, люблю свою героиню», — сказала собеседница агентства. На вопрос, близка ли ей ее героиня, актриса ответила: «Она перекрещивается со мной, знаете в чем? В возрасте. Вот и все. Поэтому все понятно, и жизнь прожита у меня не такая простая, как кажется. Возраст — значит, жизнь какая-то прожита».





В центре спектакля — компания немолодых людей, живущих в доме престарелых. Премьерный показ прошел 16 сентября, 21 сентября будет второй показ.





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