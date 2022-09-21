Актриса Ольга Остроумова встретит юбилей на сцене Театра им. Моссовета

21.09.2022

Актриса Ольга Остроумова встретит юбилей на сцене Театра им. Моссовета

Актриса Государственного академического театра им. Моссовета, народная артистка РФ Ольга Остроумова отмечает в среду 75-летие. В день юбилея она выйдет на сцену в постановке «Соло для часов с боем» по пьесе Освальда Заградника. Об этом артистка рассказала ТАСС.

«Роли все замечательные, потрясающие, есть что играть. К своей героине Пани Конти отношусь любя, люблю свою героиню», — сказала собеседница агентства. На вопрос, близка ли ей ее героиня, актриса ответила: «Она перекрещивается со мной, знаете в чем? В возрасте. Вот и все. Поэтому все понятно, и жизнь прожита у меня не такая простая, как кажется. Возраст — значит, жизнь какая-то прожита».

В центре спектакля — компания немолодых людей, живущих в доме престарелых. Премьерный показ прошел 16 сентября, 21 сентября будет второй показ.

Фото: скриншот