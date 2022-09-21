Жители России назвали финал фильма «Место встречи изменить нельзя» самым трогательным в советском кино

«Телеканал „Мосфильм. Золотая коллекция“ к двухлетию со дня начала вещания узнал у россиян, какие сцены советских фильмов они считают самыми трогательными. Респондентам были предложены 10 эпизодов из рейтинговых советских картин, предлагалось отметить пять особенно проникновенных моментов. <...> Первое место заняла финальная сцена детективного телесериала „Место встречи изменить нельзя“, в которой Варя Синичкина встречает Шарапова с малышом на руках. За этот эпизод проголосовали 50% зрителей», — отметили в пресс-службе.





Второе место в топе самых трогательных моментов советского кинематографа у финального эпизода драмы «Мачеха» режиссера Олега Бондарева. Момент, когда Света впервые называет мамой свою мачеху Шуру, признали самым пронзительным 49% респондентов.





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