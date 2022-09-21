Власти Москвы: реставрацию интерьеров Малого театра завершат в 2023 году

21.09.2022

Власти Москвы: реставрацию интерьеров Малого театра завершат в 2023 году

Реставрацию интерьеров Государственного академического Малого театра России завершат в следующем году. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

«В настоящий момент реставраторы заканчивают работу с эклектичными фасадами здания. Они привели в порядок поверхности стен, кровлю, окна, двери, цоколь и декоративные элементы. В следующем году планируется завершить реставрацию интерьеров», — отметил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, работа над возвращением исторического облика ансамблю зданий на Серпуховской площади продолжается уже несколько лет. 

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