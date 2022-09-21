В Новосибирске впервые состоится российско-индийский этнический фестиваль

21.09.2022
Российско-индийский этнический фестиваль впервые пройдет в Новосибирске с 25 по 29 сентября. На фестивале выступят участники из четырех регионов Сибири, гостями станут представители Индии, сообщил в пресс-центре ТАСС исполняющий обязанности министра культуры региона Юрий Зимняков.
«В первую очередь этот фестиваль направлен на создание аутентичного творческого пространства, которое позволит прикоснуться к этническим культурам разных народов. Организаторы фестиваля — творческое объединение поддержки молодых талантов Сибири в области культуры и искусства «Сибирские звезды» совместно с некоммерческой организацией «Норвикс», — сказал он, отметив, что фестиваль пройдет впервые.
На фестивале выступят участники из Новосибирской области, Красноярского края, Иркутской области, Бурятии. Они представят свое творчество в четырех номинациях: фольклор, народный танец, театрализованный национальный обряд, инструментальное исполнительство.
Фото: Pixabay