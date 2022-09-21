На станции метро «Выставочная» начала работать фотовыставка «Город, удобный для всех»

21.09.2022

На станции метро «Выставочная» начала работать фотовыставка «Город, удобный для всех»

Фотовыставка «Город, удобный для всех» проходит с 21 сентября по 4 октября на станции метро «Выставочная». Выставка рассказывает о двух городских проектах «Проектируем район» и «Питомцы в Москве» в рамках программы «Мой район», сообщается на портале мэра столицы.

«Мы открыли фотовыставку, посвященную двум городским проектам мэра Москвы, — „Проектируем район“ и „Питомцы в Москве“. Благодаря им город становится удобнее, ведь в развитии принимают участие сами жители. Мы предоставили свою галерею на станции метро „Выставочная“, где результаты работы проектов могут посмотреть тысячи пассажиров», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Проект «Питомцы в Москве» был запущен в 2020 году и предполагает модернизацию старых собачьих площадок и обустройство новых. 

Фото: Pixabay