На станции метро «Выставочная» начала работать фотовыставка «Город, удобный для всех»

«Мы открыли фотовыставку, посвященную двум городским проектам мэра Москвы, — „Проектируем район“ и „Питомцы в Москве“. Благодаря им город становится удобнее, ведь в развитии принимают участие сами жители. Мы предоставили свою галерею на станции метро „Выставочная“, где результаты работы проектов могут посмотреть тысячи пассажиров», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.





Проект «Питомцы в Москве» был запущен в 2020 году и предполагает модернизацию старых собачьих площадок и обустройство новых.





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