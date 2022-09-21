Аллу Пугачеву проверяют на дискредитацию ВС РФ после просьбы о статусе иноагента

Поводом для проверки послужило обращение жительницы Мособласти, прочитавшей в соцсетях о просьбе певицы признать ее иноагентом. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».





По его информации, автор жалобы посчитала, что публикация певицы оскорбляет ВС РФ. Она попросила проверить народную артистку СССР «на предмет противоправной деятельности, получающей «иностранную поддержку», и публичные действия, дискредитирующие армию.





В Минюсте отметили, что не рассматривают просьбу исполнительницы, поскольку она не оформила ее официально.





На днях Примадонна отечественной эстрады обратилась к Минюсту РФ через соцсети, попросив внести ее в перечень иноагентов следом за ее супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом). По словам артистки, она солидарна с мужем, которого назвала честным человеком и патриотом своей страны.





В конце августа сообщалось о возвращении Аллы Пугачевой с детьми в Москву после длительного отпуска в Израиле.





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