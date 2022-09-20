ВВС представил трейлер сериала «Инсайдер» от создателя «Шерлока»

Ролик по новому шоу Стивена Моффата The Inside Man разместили на ютьюб-канале британского телеканала.





Подробности сюжета не раскрываются. Известно, что таинственным образом переплетутся жизни трех людей. Это заключенный американской тюрьмы (Стэнли Туччи), приговоренный к казни; служитель церкви в британском городке (Дэвид Теннант) и учительница математики (Долли Уэллс), запертая в подвале.





«Каждый — убийца, просто необходимо встретить правильного человека», — гласит синопсис.





Сценарий написал Стивен Моффат, создавший вместе с Марком Гэтиссом «Шерлока» с Бенедиктом Камбербэтчем и «Дракулу» с Класом Бангом. Также он выступал сценаристом и исполнительным продюсером «Доктора Кто». Режиссером выступил его коллега по «Шерлоку» и «Дракуле» Пол Макгиган.





Шоу дебютирует 26 сентября.





Фото: кадр из трейлера сериала «Инсайдер»