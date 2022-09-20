Вышел дебютный трейлер ребута «Восставшего из ада» от Hulu
Вышел дебютный трейлер ребута «Восставшего из ада» от Hulu
20.09.2022
Лента основана на романе британского писателя Клайва Баркера. Стриминг поделился первым роликом по Hellraiser на официальном ютьюб-канале.
7 октября состоится онлайн-премьера фильма ужасов, который перезапустит франшизу «Восставший из ада».
История разворачивается вокруг женщины, пытающейся излечиться от зависимости. В ее руки попадает шкатулка-головоломка. В определенной комбинации она открывает портал в другое измерение, из которого приходят сенобиты — сверхъестественные существа-садисты во главе с Пинхедом.
За постановку ребута культового хоррора отвечал Дэвид Брукнер. В роли главного сенобита снялась Джейми Клейтон (Sense8).
Фильм, положивший начало франшизе, вышел в 1987 году. Его снял сам Клайв Баркер. Он же спродюсировал несколько сиквелов, после чего отошел от участия в проекте. Всего серия включает 10 фильмов, последний из которых дебютировал в 2018 году.