Вышел дебютный трейлер ребута «Восставшего из ада» от Hulu

Лента основана на романе британского писателя Клайва Баркера. Стриминг поделился первым роликом по Hellraiser на официальном ютьюб-канале.





7 октября состоится онлайн-премьера фильма ужасов, который перезапустит франшизу «Восставший из ада».





История разворачивается вокруг женщины, пытающейся излечиться от зависимости. В ее руки попадает шкатулка-головоломка. В определенной комбинации она открывает портал в другое измерение, из которого приходят сенобиты — сверхъестественные существа-садисты во главе с Пинхедом.





За постановку ребута культового хоррора отвечал Дэвид Брукнер. В роли главного сенобита снялась Джейми Клейтон (Sense8).









Фильм, положивший начало франшизе, вышел в 1987 году. Его снял сам Клайв Баркер. Он же спродюсировал несколько сиквелов, после чего отошел от участия в проекте. Всего серия включает 10 фильмов, последний из которых дебютировал в 2018 году.





Фото: кадр из трейлера «Восставшего из ада»