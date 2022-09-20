Президент РФ заявил, что Сергей Пускепалис «поступал так, как велело сердце»

Владимир Путин выразил соболезнования родственникам, друзьям и коллегам режиссера, погибшего 20 сентября. Текст опубликован на официальном сайте Кремля.





В послании отмечается талант, увлеченность, самобытность и честность Сергея Пускепалиса как режиссера, актера и человека.





В работе и жизни он «сохранял верность высоким нравственным, духовным ценностям, идеалам патриотизма и справедливости, поступал так, как велело сердце». Режиссер оказывал поддержку и помощь людям, в том числе соотечественникам и жителям Донбасса, говорится в телеграмме.





Президент добавил, что люди будут помнить С.В. Пускепалиса.





Режиссер, актер и худрук Ярославской драмы погиб при столкновении автомобилей. Он перегонял в Донбасс купленную на свои средства машину в качестве помощи местным жителям, писало РИА Новости. Место и время похорон пока не названы.