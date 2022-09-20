Netflix показал первый трейлер хоррор-сериала «Клуб полуночников»

В основе шоу — одноименный подростковый роман Кристофера Пайка и другие произведения автора. Ролик доступен на ютьюб-канале сервиса.



История разворачивается вокруг восьми тинейджеров, проживающих в хосписе. Каждую ночь они собираются, чтобы делиться страшными историями и исследовать загадочный особняк. Однажды подростки договариваются о том, что следующий, кто умрет в их компании, подаст живым знак из загробного мира.





Релиз шоу назначен на 7 октября.









Сериал снял Майк Флэнаган, знакомый любителям ужасов по сериалу «Призрак дома на холме». Также он снял хоррор «Доктор Сон», сиквел «Сияния», который рассказывает о жизни повзрослевшего сына главного героя фильма Стэнли Кубрика. Постановщик предполагал создать и приквел истории, однако студия WВ закрыла его производство из-за неудовлетворительных сборов «Доктора».





Фото: кадр из трейлера «Клуба полуночников»