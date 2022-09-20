Появилось видео, которое могло запечатлеть ДТП с Сергеем Пускепалисом

20.09.2022

Появилось видео, которое могло запечатлеть ДТП с Сергеем Пускепалисом
На опубликованных кадрах предположительно заснята авария, в которой погиб режиссер и актер, сообщает РИА Новости.

Агентство опубликовало видео в своем телеграм-канале. На кадры попал момент столкновения микроавтобуса сначала с одной фурой, следом — более мощное столкновение с другой.

До этого издание со ссылкой на полицию сообщало, что автомобиль с Пускепалисом зацепил грузовик, а после вылетел на встречную и столкнулся со второй фурой. 

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский рассказал изданию, что режиссер перегонял в Донецк машину, приобретенную за свой счет. Он помогал жителям Донбасса, пояснил собеседник. 

Авария произошла на трассе в Ярославской области днем 20 сентября. Два человека, находившиеся в микроавтобусе, погибли. Это худрук Волковского театра в Ярославле Сергей Пускепалис и водитель, имя которого не называется. Еще один человек пострадал.

Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова передала соболезнования родственникам, коллегам и друзьям погибшего режиссера. 

Фото: кадр из фильма «Шифр 2»