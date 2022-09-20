WВ отменила съемки приквела культового «Сияния» Стэнли Кубрика

Студия отказалась от предыстории фильма на фоне не впечатляющих сборов его сиквела под названием «Доктор Сон». Об этом в соцсетях сообщил режиссер обоих проектов Майк Флэнаган.





«Права принадлежат Warner Bros., так что на этом всё», — отметил он.





Вышедший в 2019 году «Доктор Сон» собрал в прокате более 72 млн долларов при бюджете, который оценивается в 45-55 млн. При этом мнения критиков были преимущественно положительными. Фильм основан на романе Стивена Кинга 2013 года. В главной роли — Юэн Макгрегор.





Действие разворачивается спустя годы после событий в отеле «Оверлук», где мальчик с телепатическими способностями Дэнни Торранс наблюдал гибель отца. Повзрослев, он заливает свое «сияние» алкоголем, но проходит реабилитацию и начинает работать в хосписе. Однажды на связь с Дэном выходит еще более «сияющая» девочка Абра, которая оказывается под угрозой.





Оригинальная лента «Сияние» Кубрика, основанная на романе Кинга, дебютировала в 1980 году.





Фото: кадр из фильма «Доктор Сон»