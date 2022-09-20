WВ отменила съемки приквела культового «Сияния» Стэнли Кубрика

20.09.2022

WВ отменила съемки приквела культового «Сияния» Стэнли Кубрика
Студия отказалась от предыстории фильма на фоне не впечатляющих сборов его сиквела под названием «Доктор Сон». Об этом в соцсетях сообщил режиссер обоих проектов Майк Флэнаган.

«Права принадлежат Warner Bros., так что на этом всё», — отметил он.

Вышедший в 2019 году «Доктор Сон» собрал в прокате более 72 млн долларов при бюджете, который оценивается в 45-55 млн. При этом мнения критиков были преимущественно положительными. Фильм основан на романе Стивена Кинга 2013 года. В главной роли — Юэн Макгрегор.

Действие разворачивается спустя годы после событий в отеле «Оверлук», где мальчик с телепатическими способностями Дэнни Торранс наблюдал гибель отца. Повзрослев, он заливает свое «сияние» алкоголем, но проходит реабилитацию и начинает работать в хосписе. Однажды на связь с Дэном выходит еще более «сияющая» девочка Абра, которая оказывается под угрозой.

Оригинальная лента «Сияние» Кубрика, основанная на романе Кинга, дебютировала в 1980 году.

Фото: кадр из фильма «Доктор Сон»