Жигалова с иронией отреагировала на отмену тура Лободы в Германии

Журналистка поделилась своим мнением по поводу причин отмены концертов украинской певицы в городах ФРГ. Эту тему она подняла в своем авторском шоу «Алена, блин!».





Алена Жигалова напомнила, что скоро наступят зимние холода и страны Европы столкнутся с серьезными энергетическими проблемами. Кроме того, по ее мнению, «от украинцев европейцы уж очень устали», поскольку с ними связаны разные проблемы.





Ранее Светлана Лобода объявила о переносе всех концертов в Германии, которые планировала дать в рамках тура в поддержку родной страны. По ее словам, причиной для этого решения стали бланки билетов с указанием Первого канала в качестве медиапартнера шоу, что не соответствует действительности. Кроме того, на них напечатано неправильное название программы. Певица отказалась выступать до тех пор, пока организаторы не заменят все билеты.





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