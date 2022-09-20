Кабардинский театр представил спектакль в «Современнике» в рамках Дней культуры КБР в Москве

20.09.2022
Кабардинский государственный драмтеатр им. А. Шогенцукова показал спектакль «Черкесская Жизель» по пьесе Эдуарда Битирова о жизни французской балерины черкесского происхождения на сцене театра «Современник» в рамках Дней культуры Кабардино-Балкарии (КБР) в Москве, приуроченных к 100-летию республики. Об этом сообщила пресс-служба минкультуры региона.
«Театральную постановку на сцене московского „Современника“ — часть большой праздничной программы празднования столетия образования Кабардино-Балкарии — представил зрителям Кабардинский государственный драматический театр имени Али Шогенцукова. <...> Спектакль о жизни французской балерины черкесского происхождения по пьесе Эдуарда Битирова, поставленный Муратом Каловым, стал завершающим в череде театральных мероприятий Дней культуры КБР в столице России», — говорится в сообщении.
На спектакле присутствовало много гостей, в частности декан театроведческого факультета ГИТИСа и солисты Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.
Фото: Unsplash