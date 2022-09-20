В Брянске и Хабаровске стартовали обменные спектакли по программе «Большие гастроли»

Театры обменялись спектаклями в рамках федеральной программы «Большие гастроли», показы на обеих сценах будут проходить с 20 по 26 сентября.





«Брянский театр драмы впервые в Хабаровском крае покажет свои спектакли с 20 по 26 сентября. Гастроли организованы при поддержке государства по программе „Большие гастроли“. <...> Поскольку у нас разница во времени, уже идет спектакль в Хабаровске „Поминальная молитва“ — это один из наших интереснейших и лучших спектаклей», — сказал Гребенсков.





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