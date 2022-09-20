Третьяковская галерея перевыполнила план посещаемости на 2022 год

20.09.2022

Третьяковская галерея перевыполнила план посещаемости на 2022 год

Третьяковская галерея перевыполнила план посещаемости на 2022 год, сообщила директор музея Зельфира Трегулова на пресс-конференции, посвященной деятельности музея, в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

«Давайте посмотрим на цифры этого года — 1 сентября 2022-го в Третьяковскую галерею пришло 1 миллион 334 тысячи человек», — утверждает глава Третьяковки.

Она также отметила, что за эти же месяцы очень успешного для музея 2021 года галерею посетили 960 тысяч человек.

Фото: Pixabay