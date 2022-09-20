Третьяковская галерея перевыполнила план посещаемости на 2022 год

«Давайте посмотрим на цифры этого года — 1 сентября 2022-го в Третьяковскую галерею пришло 1 миллион 334 тысячи человек», — утверждает глава Третьяковки.





Она также отметила, что за эти же месяцы очень успешного для музея 2021 года галерею посетили 960 тысяч человек.





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