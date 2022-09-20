Фестиваль «Биеннале театрального искусства» открывается в Москве 20 сентября

20.09.2022

Фестиваль «Биеннале театрального искусства» открывается в Москве 20 сентября

В Москве начинает работать VI фестиваль «Биеннале театрального искусства», сообщили РИА Новости в пресс-службе смотра.

Фестиваль проходит в год 125-летия встречи Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко в ресторане «Славянский базар», где они обсудили создание нового Художественного театра.

Первый спектакль в конкурсе «Уроки режиссуры» состоится под открытым небом. Зрители пройдут по столичным улицам и дворам под предводительством кота-философа.

Постановка РАМТа называется «Дни Савелия». Она создана по роману Григория Служителя. Режиссер — Марина Брусникина. 

Фото: Pixabay