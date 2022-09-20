Творческие коллективы Санкт-Петербурга проведут в Мариуполе гастроли после восстановления театра

20.09.2022

Творческие коллективы Санкт-Петербурга проведут в Мариуполе гастроли после восстановления театра

Творческие коллективы из Санкт-Петербурга проведут в Мариуполе гастроли после того, как в городе восстановят здание драматического театра и отремонтируют филармонию при участии петербургских специалистов. Об этом сообщил в эфире «Радио России» губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Культурная столица России заботится о мариупольских объектах культуры. Мы помогаем заново отстроить драматический театр и отремонтировать филармонию. После открытия этих площадок петербургские творческие коллективы смогут организовать там гастроли, а наши музеи — провести выставки», — сказал Беглов.

Губернатор Петербурга рассказал в своем Telegram-канале, что во время поездки в Мариуполь проверил ход восстановления Донецкого академического русского театра драмы и работ по благоустройству прилегающей территории.

Фото: Pixabay