Олег Газманов рассказал, почему пропадают участники шоу «Голос»

В музыкальный проект приходят талантливые певцы, однако после окончания шоу они исчезают. Об этом народный артист РФ сказал в эфире «Нового радио».





По его мнению, сами исполнители не виноваты в таком развитии событий. Причина их исчезновения связана с материалом: «Петь им нечего». Артисты исполняют зарубежные композиции, поскольку не хватает своих «с точки зрения музыки, аранжировок», пояснил Газманов.





В итоге на отечественной эстраде наблюдается не много новых лиц, добавил он.





Ранее Ярослав Дронов aka Shaman рассказал, что участие в «Голосе» сделал его более известным. Однако он не сумел грамотно этим воспользоваться. Также певец заявил о готовности вернуться в проект, но не на сцену, а в кресло наставника. По его словам, у него накопилось много опыта, которым он может поделиться с начинающими артистами.





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